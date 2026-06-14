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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Новость дня
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Министр обороны Армении во Франции

20:51 486

Министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Париже, сообщают армянские СМИ.

«Прибыл в Париж с рабочим визитом», — написал Папикян, опубликовав видео.

Отмечается, что цель визита министра обороны Армении во Францию неизвестна.

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