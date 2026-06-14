Министр обороны Армении во Франции

Министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Париже, сообщают армянские СМИ.
«Прибыл в Париж с рабочим визитом», — написал Папикян, опубликовав видео.
Отмечается, что цель визита министра обороны Армении во Францию неизвестна.
Министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Париже, сообщают армянские СМИ.
«Прибыл в Париж с рабочим визитом», — написал Папикян, опубликовав видео.
Отмечается, что цель визита министра обороны Армении во Францию неизвестна.
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