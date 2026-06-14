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Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина

21:12 829

Лимиты на покупку бензина появились на заправках Кузбасса, сообщает NGS42.

Так, объявления об ограничениях заметили на сети АЗС «Форус». В тексте говорится, что один водитель может приобрести не более 20 литров бензина. Меры объясняются «сложной рыночной обстановкой». Сколько они будут действовать, не уточняется.

Аналогичная ситуация сложилась на заправках «Татнефти», ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Танеко» был атакован 12 июня.

Одновременно жители Кузбаса пожаловались на резкое подорожание топлива. Региональный минпромторг признал наличие проблем. «Небольшие операторы АЗС могут повышать розничные цены вслед за ростом оптовой цены или ограничивать продажу нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

Также перебои с топливом возникли в Нижегородской области. В частности, объявления о продаже не более 20 литров бензина и 40 литров дизеля на автомобиль появились на заправках «Татнефти». Для юридических лиц лимит составляет 200 литров дизеля в один бак. Меры объясняются «техническими причинами». Кроме того, АИ-95 пропал на заправках сети «Терминал» в Нижнем Новгороде.

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что дефицит бензина на отдельных АЗС может быть связан с «логистическими цепочками внутри конкретной организации».

Всего с дефицитом или перебоями в поставках топлива столкнулись порядка 30 регионов России без учета захваченных территорий Украины, отмечает The Moscow Times. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Воронежская, Курская, Новгородская, Мурманская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская и Томская области, Бурятия.

Нехватка топлива в России возникла на фоне усиления украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. За пять месяцев 2026 года НПЗ подвергались налетам дронов 38 раз, 16 предприятий были поражены в мае, что стало рекордом за всю войну, отмечал Bloomberg.

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