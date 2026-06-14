USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Новость дня
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

«Отмените «Большую семерку»: Женеву охватили протесты

21:57 174

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Женевы (Швейцария) в знак протеста против саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в соседнем Эвиане-ле-Бен (Франция) с 15 по 17 июня. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в одном из банков. Сотни предпринимателей и владельцев отелей по всему городу несколько дней назад закрыли витрины и оконные проемы фанерными щитами в целях безопасности. По оценкам полиции, в начале шествия число участников достигало 7000. К 16:30 (18:30 по Баку) журналисты заявили об около 15 000 демонстрантов.

Некоторые из протестующих захватили с собой плакаты с лозунгами «Нет – «Большой семерке» и всем империалистическим альянсам!» и «Отмените «Большую семерку». Также звучали высказывания в поддержку палестинцев, борьбы с изменением климата, феминизма и антикапиталистических настроений.

В начале акции демонстранты собрались в парке на берегу Женевского озера, затем прошли через весь город. В воздухе над шествием барражировали вертолеты, но полиция не вмешивалась в происходящее. Позже правоохранители сообщили, что у протестующих были изъяты несколько предметов, «которые могли бы быть использованы в качестве оружия», в том числе ножи, топоры, газовые баллончики и мощные пиротехнические устройства.

Франция, председательствующая в G7, хотела не допустить протестов, поэтому организаторам пришлось зарегистрировать демонстрацию в расположенной примерно в 50 км Женеве.

Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке»
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке» обновлено 21:35
21:35 4759
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
21:12 831
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
20:41 5426
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 2287
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 1047
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 4216
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила видео; обновлено 18:28
18:28 4208
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1337
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 2827
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз Димаш Альжанов комментирует для haqqin.az
13:28 3211
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце все еще актуально
13 июня 2026, 18:18 6852

ЭТО ВАЖНО

Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке»
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке» обновлено 21:35
21:35 4759
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
21:12 831
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
20:41 5426
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 2287
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 1047
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 4216
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила видео; обновлено 18:28
18:28 4208
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1337
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 2827
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз Димаш Альжанов комментирует для haqqin.az
13:28 3211
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце все еще актуально
13 июня 2026, 18:18 6852
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться