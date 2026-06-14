«Отмените «Большую семерку»: Женеву охватили протесты

Протестующие подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в одном из банков. Сотни предпринимателей и владельцев отелей по всему городу несколько дней назад закрыли витрины и оконные проемы фанерными щитами в целях безопасности. По оценкам полиции, в начале шествия число участников достигало 7000. К 16:30 (18:30 по Баку) журналисты заявили об около 15 000 демонстрантов.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Женевы (Швейцария) в знак протеста против саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в соседнем Эвиане-ле-Бен (Франция) с 15 по 17 июня. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые из протестующих захватили с собой плакаты с лозунгами «Нет – «Большой семерке» и всем империалистическим альянсам!» и «Отмените «Большую семерку». Также звучали высказывания в поддержку палестинцев, борьбы с изменением климата, феминизма и антикапиталистических настроений.

В начале акции демонстранты собрались в парке на берегу Женевского озера, затем прошли через весь город. В воздухе над шествием барражировали вертолеты, но полиция не вмешивалась в происходящее. Позже правоохранители сообщили, что у протестующих были изъяты несколько предметов, «которые могли бы быть использованы в качестве оружия», в том числе ножи, топоры, газовые баллончики и мощные пиротехнические устройства.

Франция, председательствующая в G7, хотела не допустить протестов, поэтому организаторам пришлось зарегистрировать демонстрацию в расположенной примерно в 50 км Женеве.