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Последствие мощного землетрясения на Филиппинах: морское дно поднято на два метра

22:17 910

Сильное землетрясение, в результате которого на этой неделе на Филиппинах погиб по меньшей мере 61 человек, подняло морское дно на два метра (6,6 фута), обнажив кораллы и нанеся тем самым вред морской жизни, пишет The Guardian со ссылкой на Министерство окружающей среды страны.

По данным обновленной информации от Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов южного филиппинского острова Минданао в понедельник.

В воскресенье Министерство окружающей среды Филиппин сообщило, что жители сообщили о геологическом явлении, известном как «подъем береговой линии», спустя два дня после землетрясения, в результате береговая линия в некоторых местах увеличилась на целых 200 метров.

Ведомство направило группы для обследования района и обнаружило, что над поверхностью воды обнажились многочисленные коралловые рифы и заросли морской травы

Официальный представитель министерства, беседовавший с Agence France-Presse в воскресенье, заявил, что пока невозможно точно сказать, насколько обширна пострадавшая территория, учитывая масштабы, необходимые для проведения обследования. На снимках, опубликованных региональным отделением департамента, виден большой участок обнаженных кораллов, на котором лежит мертвая рыба и другие водные организмы.

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