Последствие мощного землетрясения на Филиппинах: морское дно поднято на два метра

Сильное землетрясение, в результате которого на этой неделе на Филиппинах погиб по меньшей мере 61 человек, подняло морское дно на два метра (6,6 фута), обнажив кораллы и нанеся тем самым вред морской жизни, пишет The Guardian со ссылкой на Министерство окружающей среды страны.

По данным обновленной информации от Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов южного филиппинского острова Минданао в понедельник.