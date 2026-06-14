Блестящая победа Магомеда Мурадлы в Ташкенте

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы стал досрочным победителем одного из турниров Uzchess Cup в Ташкенте.
Магомед (официальный рейтинг - 2617) выиграл второе по значимости соревнование - Challengers. За тур до финиша он с 7 очками гарантировал себе первую строчку. У ближайших преследователей по 4,5 очка.
В восьми турах действующий чемпион Азербайджана Мурадлы одержал шесть побед, дважды сыграв вничью. Он выиграл у узбеков Мухаммадзохида Суярова и Абдималика Абдисалимова, украинца Юрия Кузубова, американца Брендона Якобсона, рейтинг-фаворита турнира румына Богдан-Даниэля Дяка и туркмена Сапармурата Атабаева.
Магомед сыграл вничью с Адитьей Митталом из Индии и нашим шахматистом Эльтаджом Сафарли (2648), который с 3 очками занимает 8-е место среди 10 участников.
Завтра в заключительном туре пребывающий в прекрасной форме Магомед Мурадлы, онлайн-рейтинг которого уже равен 2640, сыграет с еще одним узбекским шахматистом Джахонгиром Вахидовым. Эльтадж же встретится с Митталом.
Завтра же завершится турнир Masters, в котором принимает участие Шахрияр Мамедъяров (2717). За тур до финиша у него 4,5 очка. Шахрияр занимает 3-е место. Лидируют узбеки Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов, в активе которых по 5 очков.
Сегодня в предпоследнем туре Мамедъяров обыграл узбекского шахматиста Нодирбека Якуббоева. А до этого были победы над Видитом Гуджрати (Индия) и Николасом Теодору (Греция). В заключительном 9-м туре Шахрияр встретится с россиянином Яном Непомнящим.