USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Новость дня
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Блестящая победа Магомеда Мурадлы в Ташкенте

Отдел спорта
22:41 567

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы стал досрочным победителем одного из турниров Uzchess Cup в Ташкенте.

Магомед (официальный рейтинг - 2617) выиграл второе по значимости соревнование - Challengers. За тур до финиша он с 7 очками гарантировал себе первую строчку. У ближайших преследователей по 4,5 очка.

В восьми турах действующий чемпион Азербайджана Мурадлы одержал шесть побед, дважды сыграв вничью. Он выиграл у узбеков Мухаммадзохида Суярова и Абдималика Абдисалимова, украинца Юрия Кузубова, американца Брендона Якобсона, рейтинг-фаворита турнира румына Богдан-Даниэля Дяка и туркмена Сапармурата Атабаева.

Магомед сыграл вничью с Адитьей Митталом из Индии и нашим шахматистом Эльтаджом Сафарли (2648), который с 3 очками занимает 8-е место среди 10 участников.

Завтра в заключительном туре пребывающий в прекрасной форме Магомед Мурадлы, онлайн-рейтинг которого уже равен 2640, сыграет с еще одним узбекским шахматистом Джахонгиром Вахидовым. Эльтадж же встретится с Митталом.

Завтра же завершится турнир Masters, в котором принимает участие Шахрияр Мамедъяров (2717). За тур до финиша у него 4,5 очка. Шахрияр занимает 3-е место. Лидируют узбеки Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов, в активе которых по 5 очков.

Сегодня в предпоследнем туре Мамедъяров обыграл узбекского шахматиста Нодирбека Якуббоева. А до этого были победы над Видитом Гуджрати (Индия) и Николасом Теодору (Греция). В заключительном 9-м туре Шахрияр встретится с россиянином Яном Непомнящим.

Пашинян предупреждает оппозицию
Пашинян предупреждает оппозицию обновлено 23:23
23:23 4324
ЧМ-2026: Германия сделала с Кюрасао то же, что и с Бразилией 12 лет назад
ЧМ-2026: Германия сделала с Кюрасао то же, что и с Бразилией 12 лет назад
23:06 765
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство видео; обновлено 22:53
22:53 5572
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке»
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке» обновлено 21:35
21:35 5710
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
21:12 1612
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
20:41 6563
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 2754
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 1368
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 5014
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1515
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 3070

ЭТО ВАЖНО

Пашинян предупреждает оппозицию
Пашинян предупреждает оппозицию обновлено 23:23
23:23 4324
ЧМ-2026: Германия сделала с Кюрасао то же, что и с Бразилией 12 лет назад
ЧМ-2026: Германия сделала с Кюрасао то же, что и с Бразилией 12 лет назад
23:06 765
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство видео; обновлено 22:53
22:53 5572
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке»
Трамп надеется: «Через два-три часа...» А у Ирана «палец на спусковом крючке» обновлено 21:35
21:35 5710
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
21:12 1612
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
20:41 6563
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 2754
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 1368
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 5014
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1515
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 3070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться