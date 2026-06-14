ЧМ-2026: Германия сделала с Кюрасао то же, что и с Бразилией 12 лет назад

Четвертый день чемпионата мира по футболу начался матчем в Хьюстоне между сборными Германии и Кюрасао, выступающими в группе «E».

Благодаря немцам эта игра получилась пока самой результативной на нынешнем мундиале. Германия разгромила дебютантов чемпионатов мира со счетом 7:1.

На 6-й минуте Феликс Нмеча открыл счет и вывел немецкую команду вперед. На 21-й минуте футболист Кюрасао Ливано Комененсия забил ответный мяч. Первый мяч островитян на чемпионатах мира!

Далее забивали только немцы. На 38-й минуте отличился Нико Шлоттербек. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счет 3:1. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвертый мяч немецкой команды. На 68-й минуте отличился Натаниэль Браун, на 78-й - Йозуа Киммих, на 88-й - Дениз Ундав.

7:1! Кстати, именно с таким счетом сборная Германии разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ-2014.

В группе «E» также выступают сборные Кот-д’Ивуара и Эквадора. Их матч начнется этой ночью в 3 часа по бакинскому времени.

Еще сегодня сыграют представители группы «F»: Нидерланды - Япония (00:00) и Швеция - Тунис (06:00).