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Шеф Пентагона о снятии блокады с Ирана

14 июня 2026, 23:56 1076

После снятия американской блокады портов Ирана Тегеран сможет сразу же приступить к экспорту нефти, заявил министр войны США Пит Хегсет в эфире CBS.

«Немедленно. Так сказал президент», — сказал шеф Пентагона. Хегсет уточнил, что речь идет не о том, будет ли подписана сделка с Ираном, а о том, когда это произойдет — и это будет означать в том числе снятие блокады. При этом он добавил, что это займет не один день.

«Проект «Свобода» никогда не прекращался, и мы перекачали через проливы 125 млн баррелей нефти, а Иран ничего не смог с этим поделать. Сколько иранских судов прошло через нашу блокаду? Ноль. Ноль! Мы контролировали проливы все это время», — добавил он.

Хегсет утверждает, что все высокообогащенное ядерное топливо Ирана будет находиться под надзором со стороны США или международных организаций: «Мы следим за ядерным материалом, как и все это время. И любая договоренность, как я уже говорил вне этой программы, будет основана на результатах и данных. Будут проводиться инспекции, осуществляться надзор со стороны США или международных организаций.

«Но это будет контроль, установленный Соединенными Штатами через наших переговорщиков с помощью военных и силы в качестве гаранта этого. Если Иран не захочет подчиняться, то ему придется снова иметь дело с военным министерством [США], чего мы бы предпочли избежать», - резюмировал Хегсет.

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