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Британского ультраправого активиста задержали после возвращения из России

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Британского ультраправого активиста Томми Робинсона (настоящее имя Стивен Кристофер Яксли-Леннон) задержали в лондонском аэропорту Хитроу после того, как он прилетел из Москвы через Турцию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление правоохранителей.

Сообщается, что во время своей поездки Робинсон встречался с отцом Илона Маска.

Робинсон был остановлен и допрошен «в соответствии с антитеррористическим законодательством, призванным предотвратить потенциальные угрозы для Великобритании». Его мобильные телефоны были изъяты для дальнейшей экспертизы. Активист провел под стражей около трех часов, после чего был отпущен.

Пока Томми Робинсон находился в России, в социальных сетях появились связанные с ним аккаунты, которые призывали к протестам после недавнего нападения с ножом в Белфасте.

После задержания Томми Робинсон, которого считают одним из самых известных ультраправых экстремистов, представил себя в социальных сетях «жертвой государства», преследующего его за политические убеждения. Он написал, что ему понадобятся деньги на оплату юридических услуг, и попросил сторонников сделать пожертвования.

Газета приводит заявление Лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, в котором говорится, что «Россия является одним из наиболее активных участников гибридных кампаний по влиянию на политику других стран, включая Великобританию. Эти кампании сочетают в себе онлайн-влияние, кибератаки и другие меры. И такие события, как теракт в Белфасте, безусловно, обладают тем подстрекательским потенциалом, который Москва может попытаться использовать».

В столице Северной Ирландии Белфасте несколько дней продолжались массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Поводом стало нападение выходца из Судана на местного жителя.

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