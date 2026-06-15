Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения с саммита G7 во Франции, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

По данным корреспондента CNN Таль Шалев, встреча нужна Нетаньяху на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане.

В воскресенье Трамп резко раскритиковал Израиль после удара по Бейруту, нанесенного в ответ на обстрел севера Израиля со стороны «Хезболлы». Он заявил, что атака на ливанскую столицу «не должна была произойти».

Как пишет CNN, Израиль обеспокоен возможным ограничением свободы действий против «Хезболлы» в Ливане, а также тем, что США ослабят экономическое давление на Иран и будущее соглашение не затронет ядерную программу Тегерана.