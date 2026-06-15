Вэнс объявил о «большой победе» США

Заключение соглашения между Соединенными Штатами и Ираном представляет собой «большую победу» для США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что это большой момент для США, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя сделку. - Это очень большая победа».

По словам Вэнса, сделка предполагает, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Это (положение) встроено в данное соглашение».

Вэнс в интервью заявил, что заключение соглашения между США и Ираном может привести к коренным изменениям на Ближнем Востоке на следующие 50 лет.

«В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций. Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа», - сказал он.