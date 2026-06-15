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Нефть упала после заявлений США и Ирана о сделке

03:00 431

Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 02:05 по Баку, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий. США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

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