Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания

«Подтверждено возгорание зданий на территории Киево-Печерской лавры. Предположительно — в результате прямого попадания. В настоящее время выясняем масштаб ущерба, нанесенного россиянами. Принимаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности», — написал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В результате российской атаки на Киев возник пожар на территории Киево-Печерской лавры, сообщают власти.

По его данным, Киево-Печерская лавра в результате атаки получила серьезные повреждения. «По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, есть серьезное возгорание. Россияне СОЗНАТЕЛЬНО нанесли удар в сердце одной из крупнейших христианских святынь!» — добавил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар возник, в частности, на крыше Успенского собора, главного храма Лавры.

Он также сообщил, что в северной части Киева 140 тысяч абонентов остались без света. По его словам, в результате российской атаки повреждены линии электропередачи.

По его данным, в Подольском районе произошел пожар в частном доме в результате попадания обломков БПЛА, возгорание также зафиксировано в другом жилом доме. В Оболонском районе произошло возгорание складских помещений в пятиэтажном здании, а также пожар в многоквартирном жилом доме.

«В Оболонском районе произошел пожар на верхних этажах недостроенного жилого дома. В Печерском районе, по предварительным данным, произошло попадание в здание общежития», — сообщает Кличко.

В результате массированного ракетно-дронового удара по Киеву пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Продолжается массированный ракетный обстрел Киева. Зафиксированы новые запуски. В общей сложности на данный момент зафиксировано не менее 16 мест с повреждениями», — написал он в телеграме.