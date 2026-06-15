USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Новость дня
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания

03:45 479

В результате российской атаки на Киев возник пожар на территории Киево-Печерской лавры, сообщают власти.

«Подтверждено возгорание зданий на территории Киево-Печерской лавры. Предположительно — в результате прямого попадания. В настоящее время выясняем масштаб ущерба, нанесенного россиянами. Принимаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности», — написал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его данным, Киево-Печерская лавра в результате атаки получила серьезные повреждения. «По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, есть серьезное возгорание. Россияне СОЗНАТЕЛЬНО нанесли удар в сердце одной из крупнейших христианских святынь!» — добавил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар возник, в частности, на крыше Успенского собора, главного храма Лавры.

Он также сообщил, что в северной части Киева 140 тысяч абонентов остались без света. По его словам, в результате российской атаки повреждены линии электропередачи.

По его данным, в Подольском районе произошел пожар в частном доме в результате попадания обломков БПЛА, возгорание также зафиксировано в другом жилом доме. В Оболонском районе произошло возгорание складских помещений в пятиэтажном здании, а также пожар в многоквартирном жилом доме.

«В Оболонском районе произошел пожар на верхних этажах недостроенного жилого дома. В Печерском районе, по предварительным данным, произошло попадание в здание общежития», — сообщает Кличко.

В результате массированного ракетно-дронового удара по Киеву пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Продолжается массированный ракетный обстрел Киева. Зафиксированы новые запуски. В общей сложности на данный момент зафиксировано не менее 16 мест с повреждениями», — написал он в телеграме.

Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания
Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания
03:45 480
Век закрытого неба…
Век закрытого неба… Колонка Тимура Гусейнова
14 июня 2026, 20:00 4641
Вэнс объявил о «большой победе» США
Вэнс объявил о «большой победе» США
02:52 641
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао; 4 гола в матче Нидерланды - Япония
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао; 4 гола в матче Нидерланды - Япония ВИДЕО
01:55 2627
США и Иран объявили о мирной сделке: подробности
США и Иран объявили о мирной сделке: подробности обновлено 03:30
03:30 8072
Ильхам Алиев поздравляет Трампа
Ильхам Алиев поздравляет Трампа новость дополнена
00:15 1863
Шеф Пентагона о снятии блокады с Ирана
Шеф Пентагона о снятии блокады с Ирана
14 июня 2026, 23:56 1841
Пашинян предупреждает оппозицию
Пашинян предупреждает оппозицию обновлено 23:23
14 июня 2026, 23:23 6617
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство видео; обновлено 22:53
14 июня 2026, 22:53 7485
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
14 июня 2026, 21:12 2355
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
14 июня 2026, 20:41 7936

ЭТО ВАЖНО

Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания
Обстрел Россией Киева: горит Киево-Печерская лавра из-за прямого попадания
03:45 480
Век закрытого неба…
Век закрытого неба… Колонка Тимура Гусейнова
14 июня 2026, 20:00 4641
Вэнс объявил о «большой победе» США
Вэнс объявил о «большой победе» США
02:52 641
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао; 4 гола в матче Нидерланды - Япония
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао; 4 гола в матче Нидерланды - Япония ВИДЕО
01:55 2627
США и Иран объявили о мирной сделке: подробности
США и Иран объявили о мирной сделке: подробности обновлено 03:30
03:30 8072
Ильхам Алиев поздравляет Трампа
Ильхам Алиев поздравляет Трампа новость дополнена
00:15 1863
Шеф Пентагона о снятии блокады с Ирана
Шеф Пентагона о снятии блокады с Ирана
14 июня 2026, 23:56 1841
Пашинян предупреждает оппозицию
Пашинян предупреждает оппозицию обновлено 23:23
14 июня 2026, 23:23 6617
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство
Итоги выборов: у партии Пашиняна конституционное большинство видео; обновлено 22:53
14 июня 2026, 22:53 7485
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
Еще в двух областях России ограничения на продажу бензина
14 июня 2026, 21:12 2355
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?»
Трамп «взбешен» решением Нетаньяху: «Почему должен был наносить этот чертов удар?» фото и видео; обновлено 20:41
14 июня 2026, 20:41 7936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться