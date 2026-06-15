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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Эрдоган, Стармер, Макрон и Мерц довольны

10:38 235

Мировые лидеры приветствовали достижение договоренностей между США и Ираном.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал сделку «чрезвычайно важным шагом в прекращении войны, обеспечения безопасности в регионе и открытия Ормузского пролива». Стармер призвал к «восстановлению свободы беспошлинного судоходства».

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Возобновление морского судоходства без ограничений и взимания платы является необходимым условием региональной стабильности и глобальной экономики».

Премьер Японии Санаэ Такаити надеется, что «свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе действительно будет обеспечено». NYT напоминает, что 95% потребляемой Японией нефти поставляется с Ближнего Востока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил обе стороны с заключением соглашения, которое «послужит установлению в регионе прочной атмосферы мира и безопасности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что соглашение может проложить путь к прочному миру и безопасности в регионе.

Генсек ООН назвал соглашение «важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта».

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