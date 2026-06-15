Еврокомиссия vs МИД Грузии: безвиз раздора

Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление по итогам встречи делегаций Грузии и Европейской комиссии в рамках визового диалога, посвященного решению ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии, состоявшейся в Брюсселе. МИД Грузии полагает, что решение Еврокомиссии является несправедливым и основано на необъективной оценке ситуации в стране.

«Решение Европейской комиссии основано на докладе, который тенденциозно оценивает ситуацию в Грузии и сам по себе не позволяет сделать надлежащие и объективные выводы. Соответственно, решение о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, принятое на основе недостаточно обоснованных выводов, является несправедливым. Несмотря на это, в рамках визового диалога были обсуждены причины, названные ЕС для запуска механизма приостановки безвизового режима, рекомендации Европейской комиссии и шаги, которые Грузия уже предприняла или продолжает предпринимать для их выполнения», - говорится в заявлении. В нем подчеркнуто, что Конституция Грузии и действующее законодательство гарантируют защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения мнений, собраний и манифестаций, свободу объединений, неприкосновенность частной жизни и равенство. Отмечается, что в стране действуют эффективные национальные механизмы защиты прав человека и продолжается укрепление соответствующих институтов. Также было заявлено, что свидетельством обеспечения права на мирные собрания и манифестации являются регулярно организуемые политическими партиями и гражданскими активистами протестные акции, которые проходят в течение длительного времени. Итак, Евросоюз приостановил безвиз для граждан Грузии, представляющих действующую в стране власть. Насколько объективным можно считать такое решение? Останется ли оно действительным или будет отменено? Если останется, то как это скажется на взаимоотношениях Брюсселя с этим государством – кандидатом в члены ЕС? На эти вопросы haqqin.az согласились ответить известные зарубежные политологи. Грузинский эксперт, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе напомнил, что для обычных граждан Грузии безвизовый режим с ЕС не отменен.

«Что же касается встречи, которая состоялась на днях, она была техническая, и была связана с официальными дипломатическими паспортами и документами, для которых уже приостановлен безвизовый режим. Европейский союз, в частности Брюссель, хотел обсудить с представителями Грузии то, как можно вернуть право дипломатам и другим официальным лицам перемещаться по Европейскому союзу в рамках улучшения отношений. И правительство Грузии ответило ему то же самое, что (я уверен) поддерживает абсолютно большинство избирателей правящей партии «Грузинская мечта»: ни один из законов, которые были введены, не должен быть упразднен, и никакие санкции против Российской Федерации не будут введены ради безвиза с ЕС. «Грузинская мечта» очень хорошо понимает, что ее избиратель эту идею поддержит, поэтому выполнять требования Брюсселя наивно и глупо. Избиратель очень хорошо понимает, что он переживет отсутствие безвизового режима с Европейским союзом, если таковой будет отменен, а вот санкции против Российской Федерации ударят по нему очень сильно экономически. Я уже не говорю о том, чтобы начать агрессивную антироссийскую риторику. Весь этот вопрос с безвизом используется для того, чтобы шантажировать «Грузинскую мечту» и угрожать населению Грузии. Но все адекватные люди понимают, что если Европейский союз отменит безвиз для обычных граждан, то посольство Евросоюза можно закрывать и их отсюда отправлять, потому что больше ничего они в этой стране, по сути, не делают», - заявил Сихарулидзе. Эстонский политолог Пеетер Тайм отметил, что для него самое странное в поведении нынешних грузинских властей — это то, что оно сравнимо с тем, как если бы лидер той же Беларуси Лукашенко вдруг начал флиртовать с Евросоюзом и постоянно, с утра до вечера, вносить во все свои речи элементы желания сотрудничать, а может быть, еще и в будущем стать членом Европейского союза.