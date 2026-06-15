Еврокомиссия vs МИД Грузии: безвиз раздора

Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление по итогам встречи делегаций Грузии и Европейской комиссии в рамках визового диалога, посвященного решению ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии, состоявшейся в Брюсселе.
МИД Грузии полагает, что решение Еврокомиссии является несправедливым и основано на необъективной оценке ситуации в стране.
«Решение Европейской комиссии основано на докладе, который тенденциозно оценивает ситуацию в Грузии и сам по себе не позволяет сделать надлежащие и объективные выводы. Соответственно, решение о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, принятое на основе недостаточно обоснованных выводов, является несправедливым.
Несмотря на это, в рамках визового диалога были обсуждены причины, названные ЕС для запуска механизма приостановки безвизового режима, рекомендации Европейской комиссии и шаги, которые Грузия уже предприняла или продолжает предпринимать для их выполнения», - говорится в заявлении.
В нем подчеркнуто, что Конституция Грузии и действующее законодательство гарантируют защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения мнений, собраний и манифестаций, свободу объединений, неприкосновенность частной жизни и равенство.
Отмечается, что в стране действуют эффективные национальные механизмы защиты прав человека и продолжается укрепление соответствующих институтов. Также было заявлено, что свидетельством обеспечения права на мирные собрания и манифестации являются регулярно организуемые политическими партиями и гражданскими активистами протестные акции, которые проходят в течение длительного времени.
Итак, Евросоюз приостановил безвиз для граждан Грузии, представляющих действующую в стране власть. Насколько объективным можно считать такое решение? Останется ли оно действительным или будет отменено? Если останется, то как это скажется на взаимоотношениях Брюсселя с этим государством – кандидатом в члены ЕС?
На эти вопросы haqqin.az согласились ответить известные зарубежные политологи.
Грузинский эксперт, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе напомнил, что для обычных граждан Грузии безвизовый режим с ЕС не отменен.
«Что же касается встречи, которая состоялась на днях, она была техническая, и была связана с официальными дипломатическими паспортами и документами, для которых уже приостановлен безвизовый режим.
Европейский союз, в частности Брюссель, хотел обсудить с представителями Грузии то, как можно вернуть право дипломатам и другим официальным лицам перемещаться по Европейскому союзу в рамках улучшения отношений. И правительство Грузии ответило ему то же самое, что (я уверен) поддерживает абсолютно большинство избирателей правящей партии «Грузинская мечта»: ни один из законов, которые были введены, не должен быть упразднен, и никакие санкции против Российской Федерации не будут введены ради безвиза с ЕС.
«Грузинская мечта» очень хорошо понимает, что ее избиратель эту идею поддержит, поэтому выполнять требования Брюсселя наивно и глупо. Избиратель очень хорошо понимает, что он переживет отсутствие безвизового режима с Европейским союзом, если таковой будет отменен, а вот санкции против Российской Федерации ударят по нему очень сильно экономически. Я уже не говорю о том, чтобы начать агрессивную антироссийскую риторику.
Весь этот вопрос с безвизом используется для того, чтобы шантажировать «Грузинскую мечту» и угрожать населению Грузии. Но все адекватные люди понимают, что если Европейский союз отменит безвиз для обычных граждан, то посольство Евросоюза можно закрывать и их отсюда отправлять, потому что больше ничего они в этой стране, по сути, не делают», - заявил Сихарулидзе.
Эстонский политолог Пеетер Тайм отметил, что для него самое странное в поведении нынешних грузинских властей — это то, что оно сравнимо с тем, как если бы лидер той же Беларуси Лукашенко вдруг начал флиртовать с Евросоюзом и постоянно, с утра до вечера, вносить во все свои речи элементы желания сотрудничать, а может быть, еще и в будущем стать членом Европейского союза.
«Для меня сейчас вся эта риторика и поведение грузинских властей выглядят именно таким образом. И я никак не могу понять: так они за кого? То есть они за дружбу и сотрудничество с Россией или за сближение с Евросоюзом?
Если сейчас отложить риторику грузинских властей о рациональном, постепенном сближении с ЕС, о необходимости осторожного подхода к членству, и посмотреть на их поведение, то можно увидеть, что они не просто говорят о том, что надо больше сотрудничать с Россией — у них степеней такого сотрудничества и так много. Я бы хотел подчеркнуть не столько риторику, сколько саму методику ведения политической борьбы и устройства жизни в Грузии. Здесь просматривается использование ею всех российских методов борьбы с недовольными, с политическими оппонентами и соперниками. Это использование только силы, обмана, подлога и террора в отношении всех несогласных.
Кроме того, наблюдая в прошлом году за событиями в Грузии, складывалось мнение, что использовались не только методы российских спецслужб, но и сами российские «специалисты»-силовики — так же, как это было в 2020 году в Беларуси.
Поэтому я считаю, что шаги, предпринятые Еврокомиссией для санкционирования лиц, связанных с нынешней грузинской властью, а именно недопущение их на территорию Евросоюза, всячески оправданы», - заявил эстонский эксперт.
По его мнению, можно сколько угодно говорить о том, как ты мечтаешь в далеком будущем присоединиться к Евросоюзу, но если в конкретный исторический момент, то есть сейчас, ты абсолютно не признаешь и попираешь ценности, которые должны быть у страны и ее политических руководителей, если ты их избегаешь и не придерживаешься, то и на территории Евросоюза тебе делать нечего.
«Более того, на месте брюссельских бюрократов, отвечающих за такие вопросы, я поставил бы этот вопрос более строго. То есть надо не только отобрать безвиз у грузинских чиновников, но и вообще не выдавать им визы. Я в этом вопросе очень радикален», - заключил Тайм.