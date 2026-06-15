Иран обратился к психологам для диалога с Трампом

Иранские переговорщики использовали помощь специалистов по психологии при подготовке переговорных сообщений, предназначенных для передачи президенту США Дональду Трампу через посредников. Об этом сообщил журналист Джереми Скейхилл со ссылкой на источники, знакомые с процессом переговоров, передает Cursorinfo.

По данным публикации, в состав иранской переговорной команды были включены психологи, задачей которых стал анализ будущих посланий и оценка того, как они могут быть восприняты американским лидером.

Утверждается, что специалисты помогали формировать стратегию коммуникации, основываясь на составленном психологическом профиле Трампа. Перед отправкой через посредников сообщения проходили дополнительную проверку и корректировку.

Согласно информации источников, иранские представители стремились максимально повысить эффективность переговорного процесса и адаптировать свою риторику к особенностям собеседника. В результате общение между сторонами якобы приобрело необычный формат, который некоторые участники сравнивали с клиническим подходом.

Авторы публикации утверждают, что использование подобных методов могло способствовать улучшению диалога между сторонами в период сложных дипломатических контактов.