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Иран оставил Трампа без подарка

Пасынок кронпринца получил срок

11:52 400

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд Осло.

По его информации, он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и других преступлениях. Хёйби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая обвинения в изнасиловании, и может обжаловать приговор.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков.

Хёйби стал членом королевской семьи в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.

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