ЧП в Садараке

В одном из помещений ТЦ «Садарак» произошло короткое замыкание, сообщают очевидцы.
Подробностей происшествия на данный момент нет.
June 15, 2026
В одном из помещений ТЦ «Садарак» произошло короткое замыкание, сообщают очевидцы.
Подробностей происшествия на данный момент нет.
June 15, 2026
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