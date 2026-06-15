Баку приветствует соглашение между США и Ираном

Азербайджан приветствует достижение договоренности между США и Ираном и надеется, что дальнейший переговорный процесс будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Приветствуем достигнутое между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран соглашение по Меморандуму о взаимопонимании», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД Азербайджана также высоко оценили роль Пакистана в переговорном процессе, а также вклад других региональных партнеров.

«Надеемся, что будущие переговоры, выстроенные на основе этого важного достижения, внесут вклад в обеспечение прочного мира и стабильности», - подчеркивается в заявлении МИД.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о достижении соглашения между США и Ираном. По его словам, документ планируется подписать 19 июня в Швейцарии, а стороны уже договорились о немедленном прекращении военных операций.