USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Трамп грозит Макрону 100% пошлинами

12:24 716

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины против французского вина и шампанского в размере 100%, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний.

«Я попросил президента Франции (Эммануэля) Макрона не взимать налог с американских компаний. А если они будут это делать, то у меня не будет выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все шампанское, на все вина из Франции», - сказал глава Белого дома изданию The New York Post.

Газета отмечает, что эти угрозы Трампа прозвучали на фоне предстоящего саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

Кроме того, эти высказывания президента США опровергают заявления канцелярии Макрона на прошлой неделе, в которых говорилось, что Вашингтон и Париж урегулировали разногласия о налогообложении американских компаний. 

The New York Post пишет, что Франции ввела налог в отношении технологических компаний еще в 2019 году. В частности, он распространяется на местные доходы таких американских компаний, как, например, Amazon.

В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 999
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 431
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 428
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 1562
Разбился военный самолет Пакистана
Разбился военный самолет Пакистана видео
12:31 1039
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
12:11 651
ЧП в Садараке
ЧП в Садараке видео
12:00 2093
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
11:42 1544
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
11:04 1235
Украина может потерять один из крупнейших городов Донбасса
Украина может потерять один из крупнейших городов Донбасса наш обзор; все еще актуально
14 июня 2026, 15:53 8230
Зеленский обещает ответ России. Москва утверждает, что в Киево-Печерскую лавру попал Patriot
Зеленский обещает ответ России. Москва утверждает, что в Киево-Печерскую лавру попал Patriot обновлено 12:27
12:27 8834

ЭТО ВАЖНО

В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 999
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 431
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 428
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 1562
Разбился военный самолет Пакистана
Разбился военный самолет Пакистана видео
12:31 1039
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
12:11 651
ЧП в Садараке
ЧП в Садараке видео
12:00 2093
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
11:42 1544
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
11:04 1235
Украина может потерять один из крупнейших городов Донбасса
Украина может потерять один из крупнейших городов Донбасса наш обзор; все еще актуально
14 июня 2026, 15:53 8230
Зеленский обещает ответ России. Москва утверждает, что в Киево-Печерскую лавру попал Patriot
Зеленский обещает ответ России. Москва утверждает, что в Киево-Печерскую лавру попал Patriot обновлено 12:27
12:27 8834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться