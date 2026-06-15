Разбился военный самолет Пакистана

Учебный самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в понедельник у города Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва, оба пилота погибли, сообщает издание Dawn и армейская пресс-служба.

«В понедельник учебно-тренировочный самолет ВВС Пакистана потерпел крушение... Оба пилота, находившиеся на борту, погибли», – говорится в сообщении.

По данным Межведомственного управления по связям с общественностью Пакистана, самолет выполнял плановый тренировочный полет, когда произошла авария. Штаб ВВС Пакистана создал следственную комиссию для установления причин крушения.

Напомним, на прошлой неделе военный вертолет Ми-17 разбился в Кашмире во время взлета по технической причине. Тогда погибли не менее 22 человек.

Ранее на севере Пакистана военный вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности и привел к гибели пяти человек.