Кавказская интеграция или брюссельские объятия… Что выберет Ереван?

Пашинян твердит, что поедет в Москву решать накопившиеся вопросы. Вот в четверг заявил, что ждет только приглашения. А его все нет и нет. Перспективы серьезной помощи со стороны ЕС также остаются туманными. Из Брюсселя Пашиняну уже прямо говорят, что решение его проблем - в открытии торговых путей с соседями.

Вас там ждут одни неприятности Армянский премьер твердит, что готов ехать в Москву, хотя там всячески дают знать, что ему рады не будут. После последних выборов российские власти усомнились в достоверности их результатов. Да еще прибавили градуса спорам, запретив ввоз уже любой подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все фрукты, овощи, цветы, орехи, рыба и даже древесина и соответствующие изделия из Армении потеряли рынки сбыта. Собственно, после этого Пашинян вновь заговорил о своем желании посетить Россию. На саммите ЕАЭС 29 мая в Астане лидеры стран-участниц этой организации в совместном заявлении предупредили армянских партнеров, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Но накануне выборов российская сторона не хотела принимать более серьезных шагов по отношению к армянскому членству и решила разобраться с этим вопросом на следующем саммите в конце года. Но куда все клонится, было ясно. Еще яснее все стало, когда в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам прошедшего в тот день заседания Совета глав МИДов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заговорил об исключении Армении из ОДКБ. Это будет беспрецедентным шагом. Ранее из ОДКБ уже выходили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, приняв соответствующее решение. Армению же, как стало известно, собираются исключить по статье 20 Устава ОДКБ за невыполнение договорных обязательств, поскольку та не платит взносы, не участвует в мероприятиях Организации и наращивает сотрудничество с признанными оппонентами ОДКБ в лице стран НАТО. У пашиняновской команды не хватает духу самим выйти из ОДКБ или ЕАЭС. Более того, ереванские политики в последнее время цепляются за сохранение российского военного присутствия в Армении, защищая российский гарнизон даже от евросоюзовских покровителей. Они прячутся за продленным до 2044 года двусторонним договором о размещении базы РФ. Среди прочих базу всеми силами защищает от Запада спикер парламента Ален Симонян. Это, кстати, тот самый Симонян, который пригрозил Путину, что Ереван выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, ежели Россия посмеет повысить цены на поставляемый Армении за сущие копейки газ. Вот такие они, суровые и противоречивые армянские евроинтеграторы. Сама база давно утратила всякий стратегический смысл для России, которая занята регионом между Балтикой и Черным морем. Приковывая Россию к армянскому режиму, она мешает выстраиванию отношений РФ почти со всеми странами региона, поскольку позволяет Еревану эксплуатировать сам факт наличия базы как потенциальную возможность вмешательства РФ в конфликты на стороне Армении. В политическом смысле наличие базы выглядит как абсурд для Москвы. Смысла защищать государство, уходящее на Запад, россияне не видят. А что касается ее использования для вмешательства в армянскую политику, то россияне в такое играть может и хотели бы, да не умеют, как показывает история. В придачу база стала обузой для россиян: содержание дальнего форпоста в стратегическом НИГДЕ сопряжено с логистическими издержками и дипломатическими усилиями. Потому армянские лидеры совершат еще немало отчаянных пируэтов, чтобы хоть на немного задержать российских солдат и пограничников.

Ребрендинг пророссийской оппозиции в Армении Впрочем, россияне верят, что смогли запустить в армянскую политику свой новый проект. Это — блок «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Судя по рассуждениям привластных российских экспертов по региону, в Москве решили, что Карапетян «реализовал запрос населения на «третью силу», осуществив «перезагрузку» армянской оппозиции и став главной ее колонной вместо кочаряновской «Армении». Это, мол, качественно новая сила по сравнению с оппозиционерами из числа «бывших» правителей Армении, которая теснит Пашиняна. Что-то не сходится. Допустим, Россия и впрямь вывела в свет своего нового союзника. Тогда почему она вместо тонкой работы на армянском политическом поле руками новой оппозиции пустила в ход старую тяжелую артиллерию в виде санэпиднадзора и ОДКБ? Получается, в новую армянскую оппозицию и сами московские политики не верят. Спору нет, позиции армянского премьера ослабли. Правда, и пророссийская армянская оппозиция особыми достижениями похвастаться не может. Пашиняну нет причин ее бояться, в парламенте ее влияние ограничено. Вне парламента прозападные армянские власти успешно разгоняли акции этой оппозиции и безнаказанно забирали у нее некогда прихватизированное имущество. Не похоже, чтобы Пашинян боялся пророссийской оппозиции. России об этом известно. Потому она и давит на экспортные да оборонные вопросы. Последовательная безответственность «евроинтеграторов» В этих вопросах Армения зависит от России. Подобно прочим постсоветским либералам, Пашинян много говорил о смене внешнеполитической ориентации и «евроинтеграции», но ничего не сделал для создания даже минимальных предпосылок перехода страны в другой лагерь. Нет, собачиться с РФ эти дамы и господа горазды. Доводить дело до разрыва отношений и сокрушаться о коварстве Москвы тоже. Но подготовить свои страны к снижению уровня связей с Россией они не удосуживаются. В результате бравурных маршей в сторону ЕС-НАТО армянский экспорт до сих пор держится на РФ и ЕАЭС. А военные силы — на связях с оппонентами Запада. Может, не успел? Как бы не так. Пашинян с начала 2010-х играет ведущие роли в политике именно ратуя за разрыв с РФ. С 2018 года находится у власти. За восемь лет торговля с РФ выросла в разы и параллельно росла армянская зависимость от нее. Тому способствовала конфронтация РФ и коллективного Запада. Ереван греб деньги за счет обхода западных санкций против РФ. О какой переориентации экономики мы говорим? Лишь косметические вещи сделаны и для сокращения военной зависимости. Ключевым фактором снижения такой зависимости было бы урегулирование с Азербайджаном на двусторонней основе. С принципиальным отказом от ставки на военную силу и выстраивания «на всякий случай» новой армии. Но нет, Ереван решил поиграть в либеральный реваншизм — и сменив идеологические вывески, попробовать опереться в военном отношении на Запад. Не тут-то было. Получив полувоенную разведмиссию ЕС на границах и скромные поставки вооружения из Франции, армянское правительство бросилось к старым знакомым. Рекой полилось иранское и индийское оружие, умерили тон по российскому военному присутствию, да и к китайцам начали присматриваться. И потому сейчас РФ действительно надавила на больные места пашиняновской системы.

Никто, кроме Макрона Здесь Еревану мог бы помочь Запад. Но отношения Еревана с США выглядят очень неоднозначно. Этому способствуют пашиняновские интриги с ЕС и Ираном. Зато отношения с Европой стали магистральным направлением для армянской внешней политики. Но результаты их вызывают недоумение. Как и многие другие постсоветские либералы, в ряде других республик бывшего СССР ереванский истеблишмент не справился с формированием продуманного курса евроинтеграции, избегающего слепого следования указаниям Брюсселя и обеспечивающего широкую поддержку европейских стран на протяжении всего движения к вступлению в ЕС. В результате у Пашиняна эта поддержка свелась к объятиям, совместным песням и декларациям с французским президентом Макроном и брюссельской верхушкой. Вот и после этих выборов Макрон поздравил Пашиняна с «убедительной победой», хотя тот утратил часть влияния. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас похвалили тогда «демократическую Армению». Но есть несколько нюансов. Во-первых, они ни словом не обмолвились о вступлении Армении в ЕС, а лишь назвали ее «партнером». Во-вторых, все трое вряд ли способны помочь Пашиняну в нынешних трудностях. Ляйен объявила, что «Армения может на нас рассчитывать». Звучит неубедительно в ситуации, когда ключевые европейские политики, собравшись на военный саммит в Лондоне, игнорируют ее и ее команду. Что реального может предложить Армении глава евросоюзовской бюрократии — вопрос риторический. Что уж говорить о главе дипломатического аппарата Кае Каллас. На днях выяснилось, что страны ЕС даже хотят забрать у этого самого аппарата его важнейшие функции. Как следствие, помощь ЕС Еревану в связи с коллапсом экспорта в РФ носила ограниченный характер. Хотя масштабы проблем значительны для Армении, но не для ЕС. Всего в прошлом году Армения экспортировала овощей, корнеплодов, фруктов и орехов в Россию на 186 млн долларов (в остальные страны — на 10 млн). Для ЕС это не деньги. Конечно, смежные последствия прекращения армянского экспорта в Россию исчисляются в несколько раз большими цифрами — они включают в себя коллапс всей инфраструктуры экспорта от транспорта до рефрижераторных мощностей, последующие банкротства крестьян, обвал внутреннего рынка, куда будет сброшена продукция. Но этих смежных последствий можно было бы избежать, если бы Брюссель вовремя помог перенаправить бывший армянский экспорт в РФ на страны ЕС или хотя бы оказал должную финансовую помощь. Ляйен же пообещала Пашиняну лишь чуть более 50 миллионов евро помощи, облегченный доступ отдельных армянских товаров на европейский рынок и отдельную поддержку производителям цветов. Вот и вся истинная цена евроинтеграции.

ЕС хочет переделать Южный Кавказ под себя, но сил не хватает Впрочем, Ляйен в своем послании проговаривается о том, что на самом деле армяне ищут помощи не там. Она написала о потенциале Армении стать «стратегическим хабом между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией». Чтобы стать таким узловым центром, Армении нужно открыть границы и восстановить дороги. Ляйен к этому и ведет, заявляя о готовности ЕС поддержать развитие инфраструктуры и погранпереходов в рамках возобновления региональных связей, и конкретно торговых путей через Грузию и Турцию. Правда, она скорее проговаривается о настоящем решении, нежели твердо его озвучивает. Более того, она проигнорировала Азербайджан. Вместо полноценного урегулирования в интересах всего региона брюссельская верхушка вновь смотрит, как бы перестроить регион под свои приоритеты — в данном случае спасения армянского режима в интересах стратегической экспансии ЕС на Южный Кавказ. Но для стран и народов Южного Кавказа лишь полноценное урегулирование в масштабах региона является единственным приемлемым вариантом взаимодействия с ЕС в связи с нынешними проблемами Армении. И это вновь показала десятая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в минувший понедельник в Стамбуле. Хакан Фидан, Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили обсудили на ней и отношения с Ереваном после выборов. Фидан подтвердил, что сепаратной нормализации с отдельными странами не бывать. Вдобавок любые шаги в транспортной сфере связаны с полноценным мирным процессом — ползучего продвижения армянских товаров при сохранении неопределенности в политической нормализации быть не должно. Именно это следует из его слов: «Процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в тесной координации с Азербайджаном [...] по мере укрепления основ мира проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут давать еще более значимые результаты». А Байрамов уточнил, что «для подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией необходимо решить ряд важных вопросов». Хорошо известно, что это за вопросы: 1) внесение поправок в Конституцию Армении; 2) пограничное урегулирование; 3) начало реальной реализации проекта восстановления коммуникаций в регионе через строительство Зангезурского коридора при участии США - «Маршрута Трампа».