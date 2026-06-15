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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

В Баку будет до 31 градуса тепла

12:44 444

16 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, днем местами возможны кратковременные осадки, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидается временами дождь. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, гроза, град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер. 

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 27-32°, в горах ночью 7-12°, днем 16-20°, в некоторых местах 23-26° тепла.

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