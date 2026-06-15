Британия объявила о запрете соцсетей для детей

«Это не то решение, которое я принимаю с легким сердцем… Но деятельность правительства всегда связана с выбором, и для меня очевидно, что полный запрет является правильным выбором. Речь идет о защите детей», - цитируют Стармера британские СМИ.

С весны 2027 года в Великобритании доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, будет запрещен. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

По словам премьера Британии, соцсети «специально созданы так, чтобы вызывать зависимость» и «делают детей менее счастливыми», облегчают травлю и преследование со стороны хулиганов и обидчиков, а также могут наносить вред психическому здоровью детей.

В заявлении британского правительства отмечается, что за основу взята модель, используемая в Австралии - там аналогичный запрет действует с декабря 2025 года. Он коснулся Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно австралийскому законодательству, вся ответственность за его нарушение возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут все возможные меры для деактивации учетных записей несовершеннолетних. С того момента власти Австралии деактивировали не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков.

Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется. Запрет не распространяется на мессенджеры наподобие WhatsApp. Пользоваться ИИ-чатботами для романтического общения можно будет лишь с 18 лет.