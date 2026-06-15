В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал достигнутые договоренности между США и Ираном, заявив, что они «не заботятся о безопасности» Тель-Авива и Израиль не обязан выполнять «ни в каком виде» положения соглашения. Соответствующее заявление министр опубликовал в X.

«Соглашение (президента США Дональда) Трампа не обязывает нас (Израиль). Израиль - независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам», - написал Бен-Гвир.

«Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль не банановая республика. Мы не позволим Израилю сдаться «сделке века»… Мы не позволим, чтобы нас заставили снова принести в жертву еврейский народ на алтарь иллюзий», - сказал он.

По словам Бен-Гвира, Израиль «не является партнером в этом соглашении, которое не заботится о его безопасности и которое не обязывает его (Израиль) ни в каком виде»: «Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение «Хезболлы», мы не можем оставить территории, которые наши войска заняли и очистили от террористической инфраструктуры». Каждый запуск беспилотника или ракеты по территории Израиля из Ливана будет встречен ответным ударом израильских сил по Дахии (южный пригород Бейрута), сказал израильский министр.

Бен-Гвир также апеллировал к истории, заявив, что уступки под давлением извне всегда оборачивались кровью: «Каждый раз, когда мы поддавались международному давлению в ущерб безопасности Израиля, мы с лихвой расплачивались кровью. Наш долг перед гражданами Израиля, солдатами ЦАХАЛ и еврейским народом, а также наш исторический долг перед преследуемыми и убитыми евреями на протяжении тысячелетий изгнания - обеспечить безопасность евреев на земле Израиля».