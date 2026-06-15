В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал достигнутые договоренности между США и Ираном, заявив, что они «не заботятся о безопасности» Тель-Авива и Израиль не обязан выполнять «ни в каком виде» положения соглашения. Соответствующее заявление министр опубликовал в X.
«Соглашение (президента США Дональда) Трампа не обязывает нас (Израиль). Израиль - независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам», - написал Бен-Гвир.
«Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль не банановая республика. Мы не позволим Израилю сдаться «сделке века»… Мы не позволим, чтобы нас заставили снова принести в жертву еврейский народ на алтарь иллюзий», - сказал он.
По словам Бен-Гвира, Израиль «не является партнером в этом соглашении, которое не заботится о его безопасности и которое не обязывает его (Израиль) ни в каком виде»: «Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение «Хезболлы», мы не можем оставить территории, которые наши войска заняли и очистили от террористической инфраструктуры». Каждый запуск беспилотника или ракеты по территории Израиля из Ливана будет встречен ответным ударом израильских сил по Дахии (южный пригород Бейрута), сказал израильский министр.
Бен-Гвир также апеллировал к истории, заявив, что уступки под давлением извне всегда оборачивались кровью: «Каждый раз, когда мы поддавались международному давлению в ущерб безопасности Израиля, мы с лихвой расплачивались кровью. Наш долг перед гражданами Израиля, солдатами ЦАХАЛ и еврейским народом, а также наш исторический долг перед преследуемыми и убитыми евреями на протяжении тысячелетий изгнания - обеспечить безопасность евреев на земле Израиля».
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа на неопределенный срок, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.
«Премьер-министр Нетаньяху и я ведем четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок для защиты границы и израильских сообществ от джихадистских элементов», - приводит его слова портал Ynet.
Кац подчеркнул, что выступает против вывода израильских военных из Ливана, «несмотря на все существующее давление». Кац подтвердил, что Нетаньяху довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских официальных лиц. Сам израильский министр обороны обсудил эту тему с американским коллегой Питом Хегсетом.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана.
В ночь на понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. По его словам, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.