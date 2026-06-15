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Иран оставил Трампа без подарка

Лукашенко: Беларусь всегда готовится к войне

13:18 277

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Белорусский лидер рассказал министру, что Минск «всегда готовится к войне, чтобы ее не было».

«Вперед иногда выдвигаются оборонные ведомства или ведомства войны, как в США. Но только мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день, не дай Бог, конечно», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко еще в мае говорил, что вооруженные силы Беларуси готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. Для поддержания боеготовности в республике будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. Белорусский президент опасался, что продолжение военных действий в Украине может привести к глобальной войне. По его мнению, завершение конфликтов в Украине и Ближнем Востоке зависит «от желания буквально нескольких человек».

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