Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?

По его словам, «главная проблема доступного жилья в городах — финансирование. Этот вопрос связан с высокой стоимостью земли в городах. Дело в том, что в городах земля в основном находится в частной собственности, и получить доступ к земельным участкам для строительства доступного жилья практически невозможно».

Через пять–восемь лет в Баку, как и в других крупных городах мира, на фоне роста цен на недвижимость будет все меньше доступного жилья. Об этом сказал haqqin.az Прасун Кумар, гендиректор BillionBricks, компании, занимающейся созданием инновационных жилищных решений для малообеспеченных сообществ, эксперт консультативной группы по вопросам бизнеса при генеральном директоре ВТО.

Эксперт называет это «главной проблемой, которую необходимо решить, если мы вообще хотим говорить о доступном жилье». По его словам, на сегодняшний день не существует инновационных решений, чтобы удешевить строительство домов за счет новый строительных материалов: «Есть новые технологии и материалы для строительства домов, но они дорогие. Массовое применение инновационных строительных материалов только повысит цену недвижимости и жилья по всему миру. В то же время проблема людей, не имеющих доступа к жилью, станет еще более острой».

По его мнению, доступное жилье — это еще и эмоциональный вопрос, который связан с финансированием строительства жилья и выкупом земли.

«Чтобы сделать жилье более доступным, существуют три основных фактора. Первый — снижение стоимости земли. Этого легко можно добиться, если вмешается правительство. Второе — снижение цены на жилье за счет смешанного финансирования, благотворительности, или если часть долгосрочного финансирования возьмет на себя правительство. И третье — снижение ипотечных ставок для людей. Я думаю, что эти три фактора помогут снизить стоимость жилья и повысить его доступность», — полагает Кумар.

Эксперт призывает не забывать и о необходимости формирования инклюзивной городской среды, где люди с разным уровнем дохода, возрастом и физическими возможностями смогут чувствовать себя комфортно и безопасно: «Это требует продуманного градостроительного планирования, доступной инфраструктуры и программ поддержки уязвимых групп населения».

Прогнозируя развитие городов в ближайшие 5–10 лет, эксперт отметил продолжение тенденции к тому, что города станут более «зелеными», то есть будет больше деревьев, парков и общественных зон.

Также произойдут значительные изменения в сфере мобильности: «Будет интенсивно развиваться инфраструктура общественного транспорта и микромобильности, а количество автомобилей на улицах городов будет сокращаться».

Прасун Кумар отметил, что наступает эра беспилотных автомобилей, которые значительно повысят эффективность транспортной системы: «С ростом популярности работы из дома произойдет также сдвиг к снижению потребности в офисных помещениях. В остальном в городах особых изменений в предстоящие 5–10 лет не будет».