Ученые раскрыли тайну Дороги гигантов

Ученые установили истинное происхождение Дороги гигантов в Северной Ирландии. Вместо легендарной битвы великанов, о которой гласит ирландский фольклор, уникальные базальтовые колонны образовались в результате мощной вулканической активности, произошедшей около 60 миллионов лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые установили, что формирование этого побережья стало следствием интенсивной вулканической активности во время «крупного глобально значимого вулканического события». Именно оно привело к появлению примерно 40 000 характерных взаимосвязанных базальтовых колонн около 60 миллионов лет назад.

Геохронологи, исследовавшие происхождение Дороги гигантов, выяснили, что ее формирование длилось 5,5 миллиона лет — на 8 миллионов лет меньше, чем считалось ранее.

Они также установили, что процессы, сформировавшие Дорогу гигантов, были связаны с глобально значимым вулканическим событием, следы которого зафиксированы в породах вплоть до Гренландии.

Дорога гигантов является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из величайших природных достопримечательностей Великобритании.