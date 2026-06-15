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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

«Не до того сейчас». В Петербурге снова отменили военно-морской парад

13:59 741

Министерство обороны России не планирует проводить главный военно-морской парад, который с 2017 года проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (отмечается в последнее воскресенье июля, в 2026 году это 26 июля). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

«Сами понимаете, не до того сейчас», — сказал собеседник издания в военно-морском флоте.

«Фонтанка» отмечает, что к 15 июня не опубликован указ президента РФ о проведении парада. По словам источников издания, распоряжения о подготовке парада не поступало.

Главный военно-морской парад в Петербурге отменяют второй год подряд. В 2025 году в Кремле объяснили такое решение «общей обстановкой». «Соображения безопасности превыше всего», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

В 2024 году Минобороны РФ отменило часть парада рядом с военно-морской базой в Кронштадте. До этого, начиная с 2017 года, военные корабли ежегодно проходили через акваторию Невы. В мероприятии участвовали несколько сотен боевых кораблей и вспомогательных судов. Также у парада была воздушная часть, с наступлением темноты в городе давали салют.

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