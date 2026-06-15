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Иран оставил Трампа без подарка

В Нидерландах тестируют лагерь для военнопленных

14:29 400

Армия Нидерландов впервые за более чем 30 лет отрабатывает создание лагеря для военнопленных. На этой неделе на полигоне Марнехёйзен в провинции Гронинген тестируют проект лагеря, который в случае войны сможет принять до 2000 военнослужащих. По данным AD, учения связаны с подготовкой к возможному конфликту с Россией.

Сам лагерь можно будет развернуть за неделю. К строительству таких объектов планируется привлекать не только военных, но и гражданских подрядчиков, которые обычно возводят инфраструктуру для крупнейших музыкальных фестивалей.

Он не будет напоминать традиционные лагеря военнопленных прошлого с многочисленными сторожевыми вышками и прожекторами. Безопасность обеспечат современные системы наблюдения. Камеры смогут реагировать на изображение и звук, над территорией будут летать беспилотники и передавать видео в режиме реального времени. 

Военнопленных планируется размещать в небольших белых бараках с двухъярусными кроватями.

Офицеры и рядовые будут жить вместе, не более 20 человек в одном помещении. Для них предусмотрены прогулочные зоны, общие душевые, столовая и медпункт.

Мобильные телефоны и личные электронные устройства будут изыматься, но им разрешат писать письма родственникам. «Они могут рассчитывать на условия проживания как минимум не хуже тех, в которых находятся наши собственные военнослужащие», — заявила генерал и командующий Командованием оперативной поддержки сухопутных войск Нидерландов Николь де Вольф.

В последний раз подобные учения проводились еще во времена холодной войны. 

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