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Турция готова принять новые переговоры России и Украины

14:37 284

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву 16-17 июня подтвердит готовность его страны принять новые переговоры РФ и Украины и обсудит предложения по безопасности в Черном море. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«В ходе визита министр Фидан подтвердит готовность Турции принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, как это было в 2022 и 2025 годах. Он отметит, что растущая напряженность в Черном море представляет угрозу региональному и глобальному миру, и что недавние события создают многовекторные риски», - сообщил источник.

Фидан также «обратит внимание на то, что предложение Турции о прекращении огня [в Украине], включающее механизм обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а также энергетической инфраструктуры и портов, остается в силе».

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