Новые удары украинских дронов по Чонгарскому мосту

В ночь на понедельник, 15 июня, дроны вновь атаковали два моста на захваченной РФ территории Херсонской области, пишут украинские СМИ,

Назначенный РФ «глава» Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что снова повреждены Чонгарский мост и мост, соединяющий захваченный Геническ с Арабатской стрелкой.

После ударов российские войска перекрыли движение транспорта через «пункт пропуска «Джанкой». Позже россияне возобновили движение для легковых автомобилей через понтонную переправу.

11 июня Сальдо сообщал об атаках на четыре моста. Украинские военные дважды обстреляли автомобильный мост возле Чонгара. Два дня назад украинские военные нанесли удары по Чонгарскому железнодорожному мосту и понтонной переправе, через которую россияне перевозили свои военные грузы.