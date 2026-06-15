USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

В России разрешили продавать бензин низшего качества

14:56 426

Для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке Россия разрешила ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать горючее с показателями качества ниже класса Евро-5. Разрешенные к продаже бензин и дизель теперь могут содержать более высокий уровень серы, чем это предусмотрено действующими техническими стандартами, сообщает «Коммерсант».

Согласно новым правилам, для бензина содержание серы можно увеличить до 150 мг на кг, а для дизельного топлива – до 350 мг на кг. Для сравнения: стандарт класса Евро-5 предусматривает ограничение в 10 мг на кг.

Эксперты отмечают, что использование такого топлива может оказаться вредным для современных автомобилей, поскольку повышенное содержание серы негативно влияет на электронику и системы контроля выбросов. 

В список предприятий, получивших разрешение на производство топлива по упрощенным требованиям, вошли в частности: Афипский НПЗ; Новошахтинский завод нефтепродуктов; АО «ТАНЕКО»; «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»; НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Правительство обязало Минэнерго ежемесячно предоставлять отчеты об объемах производства такого топлива. Собеседник издания объясняет, что: «мероприятие направлено на недопущение дестабилизации внутреннего рынка». При этом такое топливо запрещено поставлять в страны-участницы ЕАЭС.

Несмотря на официальные заявления Кремля об отсутствии проблем с горючим обеспечением, во многих регионах России, включая Москву и Петербург, ранее было зафиксировано ограничение на продажу топлива. Для стабилизации ситуации власти уже ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, а также ограничили вывоз авиационного керосина.

Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 398
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 2534
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами добавлено фото и видео; обновлено 14:28
14:28 10362
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 1777
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 1724
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 1152
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 2036
Разбился военный самолет Пакистана
Разбился военный самолет Пакистана видео
12:31 1584
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
12:11 879
ЧП в Садараке
ЧП в Садараке видео
12:00 3092
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
11:42 1999

ЭТО ВАЖНО

Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 398
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 2534
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами добавлено фото и видео; обновлено 14:28
14:28 10362
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 1777
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 1724
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 1152
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 2036
Разбился военный самолет Пакистана
Разбился военный самолет Пакистана видео
12:31 1584
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
Баку приветствует соглашение между США и Ираном
12:11 879
ЧП в Садараке
ЧП в Садараке видео
12:00 3092
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
Иран обратился к психологам для диалога с Трампом
11:42 1999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться