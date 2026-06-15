В России разрешили продавать бензин низшего качества

Для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке Россия разрешила ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать горючее с показателями качества ниже класса Евро-5. Разрешенные к продаже бензин и дизель теперь могут содержать более высокий уровень серы, чем это предусмотрено действующими техническими стандартами, сообщает «Коммерсант».

Согласно новым правилам, для бензина содержание серы можно увеличить до 150 мг на кг, а для дизельного топлива – до 350 мг на кг. Для сравнения: стандарт класса Евро-5 предусматривает ограничение в 10 мг на кг.

Эксперты отмечают, что использование такого топлива может оказаться вредным для современных автомобилей, поскольку повышенное содержание серы негативно влияет на электронику и системы контроля выбросов.

В список предприятий, получивших разрешение на производство топлива по упрощенным требованиям, вошли в частности: Афипский НПЗ; Новошахтинский завод нефтепродуктов; АО «ТАНЕКО»; «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»; НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Правительство обязало Минэнерго ежемесячно предоставлять отчеты об объемах производства такого топлива. Собеседник издания объясняет, что: «мероприятие направлено на недопущение дестабилизации внутреннего рынка». При этом такое топливо запрещено поставлять в страны-участницы ЕАЭС.

Несмотря на официальные заявления Кремля об отсутствии проблем с горючим обеспечением, во многих регионах России, включая Москву и Петербург, ранее было зафиксировано ограничение на продажу топлива. Для стабилизации ситуации власти уже ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, а также ограничили вывоз авиационного керосина.