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Мировой рейтинг доступности жилья

На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 399

Международная исследовательская база Numbeo опубликовала свежий глобальный рейтинг доступности жилья в крупнейших городах мира на 2026 год.

В качестве главного критерия аналитики использовали коэффициент Property Price to Income Ratio, который показывает соотношение рыночной стоимости недвижимости к среднему доходу местной семьи. По сути, этот индекс определяет количество лет, которое потребуется гражданам для покупки собственной квартиры, если откладывать все заработанные средства.

Согласно обновленным данным, столица Азербайджана город Баку заняла 59-е место в общемировом рейтинге с коэффициентом 15.44. Это означает, что для приобретения жилья в Баку потребуется почти 16 лет непрерывных средних доходов. 

Позиции столиц и крупных городов стран бывшего СССР, а также непосредственных соседей Азербайджана в глобальном рейтинге распределились следующим образом:

- Тегеран, Иран (20–е место, коэффициент 24.32)

- Москвa, Россия (28–е место, коэффициент 20.09)

- Нижний Новгород, Россия (40–е место, коэффициент 18.38)

- Ереван, Армения (44–е место, коэффициент 17.46)

- Баку, Азербайджан (59–е место, коэффициент 15.44)

- Санкт–Петербург, Россия (62–е место, коэффициент 15.05)

- Бишкек, Кыргызстан (64–е место, коэффициент 14.89)

- Тбилиси, Грузия (71–е место, коэффициент 14.64)

- Калининград, Россия (74–е место, коэффициент 14.53)

- Кишинев, Молдова (88–е место, коэффициент 13.42)

- Одесса, Украина (94–е место, коэффициент 13.11)

- Киев, Украина (113–е место, коэффициент 12.13)

- Вильнюс, Литва (119–е место, коэффициент 11.94)

- Алматы, Казахстан (141–е место, коэффициент 11.17)

- Батуми, Грузия (143–е место, коэффициент 11.13)

- Минск, Беларусь (160–е место, коэффициент 10.52)

- Стамбул, Турция (166–е место, коэффициент 10.21)

- Таллинн, Эстония (172–е место, коэффициент 10.03)

- Ташкент, Узбекистан (173–е место, коэффициент 10.03)

- Анталья, Турция (175–е место, коэффициент 9.92)

- Днепр, Украина (184–е место, коэффициент 9.63)

- Каунас, Литва (200–е место, коэффициент 9.03)

- Рига, Латвия (209–е место, коэффициент 8.70)

- Харьков, Украина (221–е место, коэффициент 8.35)

- Астана, Казахстан (248–е место, коэффициент 7.49)

- Анкара, Турция (286–е место, коэффициент 6.50)

- Измир, Турция (310–е место, коэффициент 5.84)

Для сравнения: в крупнейших финансовых центрах западных стран, несмотря на высокие цены на недвижимость, за счет более высокого уровня официальных доходов населения этот коэффициент заметно ниже: в Нью-Йорке он составляет 11.17, а в Берлине - 10.85.

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