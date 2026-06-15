Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки

Россия в ночь на 15 июня осуществила массированный обстрел по Украине. Основной целью российской армии стал Киев, где прилет был, в частности, в Успенский собор Киево-Печерской лавры в самом центре города. РБК-Украина в репортаже показывает, как выглядит святыня после российского удара.

Утро возле Лавры началось с запаха гари и тяжелого дыма. Первое, что бросается в глаза еще на подходах - черная, изуродованная огнем верхушка Успенского собора. Российский «Шахед» попал прямо в центр крыши примерно в половине второго ночи по местному времени (около 02:30 по Баку). Вспыхнул масштабный пожар, который мгновенно охватил 800 квадратных метров. Огонь пошел по верхним ярусам свода.

Гендиректор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко объясняет: российские войска метили так, чтобы деревянные конструкции купола полностью выгорели, и вся крыша рухнула внутрь храма, похоронив под собой уникальный интерьер.

Более того, балки собора были обработаны огнеупорными смесями, поэтому есть подозрение, что дрон нес особый заряд с зажигательной смесью, чтобы максимально усилить пламя. Только благодаря работе пожарных, которые работали под угрозой новых взрывов, собор удалось спасти от полного разрушения. И угроза была реальной: когда сотрудники ГСЧС укрощали огонь в Лавре, россияне ударили во второй раз.

Под второй удар попала 300-летняя Башня Кушника и здание «Мистецького арсеналу». Башня Ивана Кушника (также Башня Иоанна Кущника) - это историческая оборонительная каменная башня XVII-XVIII веков, которая является частью архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры.

Президент Украины уже подтвердил, что два российских дрона «целенаправленно атаковали часть Киева, где расположены лавра и «Мистецький арсенал». Внутри Успенского собора стоит запах гари, а под ногами - вода от тушения пожара и местами мелкие куски стекла.

Сейчас есть чрезвычайно сильные повреждения верхушки собора. Есть угроза той части, которая находится ниже, то есть это росписи, фрески, иконостас. Оценить точные убытки для внутренней отделки эксперты смогут только после анализа состояния несущих конструкций.

Однако настоящим чудом и результатом чрезвычайной сплоченности стало спасение святынь. Как только вспыхнул огонь, работники заповедника вместе с полицией и монахами Лавры бросились спасать уникальные экспонаты.

Из огня вынесли всю выставку, посвященную Воскресению Христову. Также удалось вовремя эвакуировать одну из самых выдающихся и ценных святынь Киево-Печерской лавры - серебряную раку святого Стефана, которая является уникальным памятником XVIII века. Сейчас все эти реликвии в безопасности.

Всего во время ночного обстрела Украины россиян пострадало более 5 объектов национального наследия и несколько объектов местного значения. Заметим, что Киево-Печерская Лавра - это объект, который находится под всемирной защитой и относится к всемирному культурному наследию. Этот удар возмутил весь цивилизованный мир. Место атаки вместе с министрами украинского правительства сегодня посетил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти удары были абсолютно целенаправленными и будут иметь ответ.