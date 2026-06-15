Сына Эльмана Пашаева арестовали в Москве

Тушинский суд Москвы арестовал сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина Пашаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Это отмечается в судебном акте, с которым ознакомился ТАСС.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Постановлением судьи Тушинского районного суда на период предварительного расследования Пашаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в постановлении.

В судебном акте также отмечается, что уголовное дело в отношении сына бывшего адвоката соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере). Бывший адвокат был ранее арестован военным судом по делу о мошенничестве на сумму более 46 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).