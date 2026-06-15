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Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»

15:54 1173

Власти Армении совершат «ошибку», если будут «ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада», считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится. Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны. Но я все-таки надеюсь на то, что руководство Армении будет поступать разумно», - сказал Нарышкин ТАСС.

По его утверждению, ситуация в Армении «непростая», результаты выборов «в определенном смысле сомнительные».

По словам Нарышкина, «для России важно, чтобы между двумя странами сохранились все-таки добрые отношения, чтобы развивалось сотрудничество, взаимодействие по всем линиям - в области экономики, гуманитарное сотрудничество, военное и военно-техническое. Мы рассчитываем, что именно так и будет».

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