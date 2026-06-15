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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока

16:04 917

Президент США Дональд Трамп заявил, что может возобновить удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе ближневосточной страны. Об этом американский президент сказал в интервью The New York Times.

В ходе интервью Трамп подчеркнул, что если Иран не достигнет окончательного ядерного соглашения с Соединенными Штатами – процесс, который, по словам его помощников, должен начаться в пятницу в Швейцарии, – он возобновит военные атаки на Тегеран или сделает Соединенные Штаты «хранителем Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона.

Трамп утверждает, что его решение нанести удар по Ирану в конце февраля и последующая морская блокада иранских портов после того, как Тегеран закрыл Ормузский пролив, изменили ситуацию на Ближнем Востоке в пользу США. 

Трамп настаивал, что именно ракетные и бомбовые удары по Ирану сыграли решающую роль в заключении соглашения.

«Они не хотели третьего удара. Им не безразлична их жизнь. Суть в том, что те удары, которые мы нанесли, оказали огромное влияние на заключение этого соглашения, огромное влияние», – сказал президент США.

Трамп также дал понять, что у США будут так называемые «широкие полномочия по контролю», чтобы убедиться, что Иран не ведет ядерную деятельность в нарушение каких-либо своих обязательств.

Он сказал, что предыдущее соглашение позволяло затягивать инспекции на месяцы, однако соглашение, которое он заключает, обеспечит практически мгновенный доступ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшее время. 

Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в швейцарской Женеве.

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