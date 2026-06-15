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Иран оставил Трампа без подарка

Мирные жители попали под удар дрона: есть раненые

новость дополнена
16:12 725

Днем 15 июня российские войска нанесли удар по Корабельному району Херсона с помощью беспилотника, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, в результате удара пострадали четверо местных жителей, которые в это время находились возле одного из супермаркетов. Всех пострадавших госпитализировали. Среди раненых — 17-летняя девушка, получившая серьезные осколочные ранения головы и ног, «медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое», заявили местные власти. Также ранения получили 42-летняя женщина, 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. У пострадавших минно-взрывные травмы различной степени тяжести.

Кроме того, днем 15 июня российские войска нанесли удары дронами по поселку Камышеваха в Запорожской области Украины.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в Telegram сообщил, что россияне атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи жителям».

По данным Федорова, осколочные ранения получили четыре человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил глава области.

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