Мирные жители попали под удар дрона: есть раненые

Днем 15 июня российские войска нанесли удар по Корабельному району Херсона с помощью беспилотника, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, в результате удара пострадали четверо местных жителей, которые в это время находились возле одного из супермаркетов. Всех пострадавших госпитализировали. Среди раненых — 17-летняя девушка, получившая серьезные осколочные ранения головы и ног, «медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое», заявили местные власти. Также ранения получили 42-летняя женщина, 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. У пострадавших минно-взрывные травмы различной степени тяжести.