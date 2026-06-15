Сделка США и Ирана – бомба замедленного действия

После двух месяцев дипломатического марафона США и Иран якобы смогли нащупать лишь хрупкий временный компромисс, чтобы остановить огонь и разблокировать стратегический Ормузский пролив. Однако авторы сделки предпочли стыдливо вынести за скобки все фундаментальные противоречия, что превращает итоговый документ в мину замедленного действия. Об этом сообщает Bloomberg.

Обнародованный пакт — это лишь юридическая передышка. Стороны установили жесткий 60-дневный дедлайн, в течение которого переговорщикам придется совершить невозможное: урегулировать вопросы иранских центрифуг, масштабы экономической помощи Тегерану и судьбу его программы баллистических ракет. Пока на столе лежит лишь рамочный меморандум, который стороны планируют скрепить подписями 19 июня на нейтральной территории.

Директор по исследованиям Института Брукингса Майкл О'Хэнлон подчеркивает, что президенту США Дональду Трампу удалось договориться о сугубо техническом открытии морских путей для танкеров, но шансы на подписание полноценного всеобъемлющего мира между заклятыми врагами стремятся к нулю.

Переговоры отравлены тотальной атмосферой паранойи. Белый дом подозревает аятолл в тайном обогащении урана, в то время как Тегеран в ярости от американских ударов, которые наносились по его объектам прямо в разгар встреч.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади уже открыто предупредил, что его страна не намерена разоружаться и ждет подлости со стороны противников.

Вдобавок Трамп рискует получить сокрушительный удар в спину от собственного Конгресса. Законодатели жестко напоминают: согласно закону, принятому после сделки Обамы 2015 года, президент не имеет права единолично обнулять санкции против спонсоров терроризма без одобрения Сената. Бунт зреет и среди соратников Трампа — влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил глубокую тревогу из-за того, что Вашингтон и Тегеран кардинально по-разному трактуют пункты соглашения.

Главный изъян пакта — полное игнорирование ракетного арсенала Ирана и его спонсорской помощи группировкам «Хезболла» и ХАМАС. Эти взрывоопасные темы чиновники Трампа даже не рискнули внести в повестку дня.

Еще одним мощным фактором риска аналитики называют позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Израиль категорически не верит Белому дому, и Трампу будет крайне тяжело удержать ключевого союзника от военных шагов, способных мгновенно аннулировать сделку. Вердикт эксперта Атлантического совета Нейта Свонсона неутешителен: механизмы навигации в проливе не согласованы, статус-кво останется взрывоопасным, а хваленое перемирие уязвимо.