Без Ливана мира не будет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что меморандум о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и Соединенными Штатами должен быть подписан в пятницу, 19 июня.

Между тем Иран заявляет, что Ливан является неотъемлемой частью меморандума о взаимопонимании с США.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Ливан и прекращение войны в нем являются «неотъемлемой частью» меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны.

«Слово «Ливан» трижды используется в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и уважение суверенитета и территориальной целостности Ливана — это совершенно четкая фраза, и любое соглашение должно включать уважение территориальной целостности и национального суверенитета Ливана», — заявил Эсмаил Багаи журналистам в понедельник.

«Позже станет яснее, что воскресная атака Израиля на Ливан превратилась в возможность обеспечить максимальную выгоду для Ирана, фронта сопротивления и Ливана», — добавил Багаи.

Он заявил, что окончательное решение о порядке подписания меморандума о взаимопонимании будет принято в понедельник и вторник.

Он сказал, что перед встречей в Женеве в повестке дня значатся визиты в страны региона и соседние страны.