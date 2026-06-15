USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Без Ливана мира не будет

обновлено 16:52
16:52 353

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что меморандум о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и Соединенными Штатами должен быть подписан в пятницу, 19 июня.

Между тем Иран заявляет, что Ливан является неотъемлемой частью меморандума о взаимопонимании с США.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Ливан и прекращение войны в нем являются «неотъемлемой частью» меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны.

«Слово «Ливан» трижды используется в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и уважение суверенитета и территориальной целостности Ливана — это совершенно четкая фраза, и любое соглашение должно включать уважение территориальной целостности и национального суверенитета Ливана», — заявил Эсмаил Багаи журналистам в понедельник. 

«Позже станет яснее, что воскресная атака Израиля на Ливан превратилась в возможность обеспечить максимальную выгоду для Ирана, фронта сопротивления и Ливана», — добавил Багаи.

Он заявил, что окончательное решение о порядке подписания меморандума о взаимопонимании будет принято в понедельник и вторник.

Он сказал, что перед встречей в Женеве в повестке дня значатся визиты в страны региона и соседние страны.

*** 16:31

Делегация Ирана перед подписанием меморандума с США в Женеве намерена посетить несколько стран Ближнего Востока. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Перед началом встречи в Женеве запланированы поездки в некоторые страны региона. Подробная информация о турне будет объявлена после согласования [всех деталей]», - отметил он на пресс-конференции.

Багаи добавил, что окончательное решение о «порядке и механизме подписания меморандума о взаимопонимании [с Соединенными Штатами] будет принято сегодня или завтра».

Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 1634
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 922
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 1179
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 1680
Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 1377
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 3214
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами добавлено фото и видео; обновлено 14:28
14:28 11034
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 2141
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 2364
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 1615
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 2329

ЭТО ВАЖНО

Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 1634
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 922
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 1179
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 1680
Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 1377
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 3214
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами
Зеленский и СБУ: Территория Киево-Печерской лавры атакована российскими дронами добавлено фото и видео; обновлено 14:28
14:28 11034
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся
В Израиле Трампу благодарны, но «сделке века» не сдадутся обновлено 13:50
13:50 2141
Иран дал отсрочку
Иран дал отсрочку
13:36 2364
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья?
Почему в Баку и других мегаполисах не хватает дешевого жилья? Отвечает эксперт ВТО Прасун Кумар
13:23 1615
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше
Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше новость дополнена 13:06
13:06 2329
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться