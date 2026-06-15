Без Ливана мира не будет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что меморандум о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и Соединенными Штатами должен быть подписан в пятницу, 19 июня.
Между тем Иран заявляет, что Ливан является неотъемлемой частью меморандума о взаимопонимании с США.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Ливан и прекращение войны в нем являются «неотъемлемой частью» меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны.
«Слово «Ливан» трижды используется в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и уважение суверенитета и территориальной целостности Ливана — это совершенно четкая фраза, и любое соглашение должно включать уважение территориальной целостности и национального суверенитета Ливана», — заявил Эсмаил Багаи журналистам в понедельник.
«Позже станет яснее, что воскресная атака Израиля на Ливан превратилась в возможность обеспечить максимальную выгоду для Ирана, фронта сопротивления и Ливана», — добавил Багаи.
Он заявил, что окончательное решение о порядке подписания меморандума о взаимопонимании будет принято в понедельник и вторник.
Он сказал, что перед встречей в Женеве в повестке дня значатся визиты в страны региона и соседние страны.
*** 16:31
Делегация Ирана перед подписанием меморандума с США в Женеве намерена посетить несколько стран Ближнего Востока. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Перед началом встречи в Женеве запланированы поездки в некоторые страны региона. Подробная информация о турне будет объявлена после согласования [всех деталей]», - отметил он на пресс-конференции.
Багаи добавил, что окончательное решение о «порядке и механизме подписания меморандума о взаимопонимании [с Соединенными Штатами] будет принято сегодня или завтра».