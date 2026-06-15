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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7

Москва не ответила
16:53 184

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе для переговоров о прекращении войны, но Россия «не была готова говорить». Об этом Зеленский сказал журналистам, передает Reuters.

Выступая в Киево-Печерской лавре, поврежденной в результате ночной атаки России, украинский президент заявил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на саммит G7, который стартует в понедельник во французском Эвиане.

«Мы отправили сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствует Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», – сказал Зеленский журналистам.

Однако, по словам Зеленского, Москва не ответила на это предложение: «Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить».

Украинский чиновник сообщил агентству, что Украина передала приглашение непосредственно российским коллегам, но четкого ответа не получила.

Офис Макрона не ответил на запрос агентства о комментарии.

4 июня украинский президент написал письмо российскому лидеру, в котором предложил личную встречу для завершения войны, а также заявил, что к переговорам нужно привлечь Европу и США. Президент США Дональд Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России. Но президент РФ заявил, что просмотрел открытое письмо Зеленского и «не видит смысла в проведении встречи».

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