В Германии пригрозили ударить по Петербургу и Калининграду

По его словам, в случае вооруженного конфликта силы НАТО способны нанести масштабный ответный удар по российским военным объектам. В числе направлений атак Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот. «Если дело дойдет до конфликта, а я надеюсь, что этого никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории», — сказал Нойман.

Генерал утверждает, что Люфтваффе уже готовы к немедленным действиям. «Если мне прямо сейчас позвонят и скажут, что возникла соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно. И мы готовы», — сказал он. По словам Ноймана, Германия в рамках программы перевооружения существенно наращивает запасы средств противовоздушной обороны, включая системы Patriot, Iris-T и Arrow 3. Что являются частью курса правительства канцлера Фридриха Мерца на усиление роли ФРГ в европейской безопасности.

Нойман подчеркнул, что внутри НАТО не существует отличий в безопасности. По его словам, нападение на любую страну альянса, включая государства Балтии, повлечет за собой коллективный ответ всех стран военного блока. «НАТО остается НАТО до последнего дюйма территории», — заявил он.

Он призвал не недооценивать вооруженные силы РФ и отметил, что российская армия за более чем четыре года боевых действий в Украине продемонстрировала высокий уровень адаптации и располагает современными боевыми платформами, включая истребители Су-35, Су-57 и МиГ-31, а также крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. «Правило номер один: никогда не недооценивайте своего противника. Поэтому, что бы мы ни видели [в Украине], мы всегда должны быть осторожны с оценками», — считает немецкий генерал.