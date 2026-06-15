USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

В Германии пригрозили ударить по Петербургу и Калининграду

17:28 1024

Командующий военно-воздушными силами Германии генерал Хольгер Нойман заявил о готовности нанести удары по России в случае нападения на НАТО, заявил он The Telegraph.

По его словам, в случае вооруженного конфликта силы НАТО способны нанести масштабный ответный удар по российским военным объектам. В числе направлений атак Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот. «Если дело дойдет до конфликта, а я надеюсь, что этого никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории», — сказал Нойман.

Генерал утверждает, что Люфтваффе уже готовы к немедленным действиям. «Если мне прямо сейчас позвонят и скажут, что возникла соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно. И мы готовы», — сказал он. По словам Ноймана, Германия в рамках программы перевооружения существенно наращивает запасы средств противовоздушной обороны, включая системы Patriot, Iris-T и Arrow 3. Что являются частью курса правительства канцлера Фридриха Мерца на усиление роли ФРГ в европейской безопасности.

Нойман подчеркнул, что внутри НАТО не существует отличий в безопасности. По его словам, нападение на любую страну альянса, включая государства Балтии, повлечет за собой коллективный ответ всех стран военного блока. «НАТО остается НАТО до последнего дюйма территории», — заявил он.

Он призвал не недооценивать вооруженные силы РФ и отметил, что российская армия за более чем четыре года боевых действий в Украине продемонстрировала высокий уровень адаптации и располагает современными боевыми платформами, включая истребители Су-35, Су-57 и МиГ-31, а также крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. «Правило номер один: никогда не недооценивайте своего противника. Поэтому, что бы мы ни видели [в Украине], мы всегда должны быть осторожны с оценками», — считает немецкий генерал.

Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 113
Откуда про 24 миллиарда?
Откуда про 24 миллиарда? обновлено 18:07
18:07 941
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 1419
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1027
Санкции против России
Санкции против России новость дополнена
17:22 1773
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 2199
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 1696
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 2015
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 2675
Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 1977
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 3601

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 113
Откуда про 24 миллиарда?
Откуда про 24 миллиарда? обновлено 18:07
18:07 941
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 1419
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1027
Санкции против России
Санкции против России новость дополнена
17:22 1773
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 2199
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 1696
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 2015
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 2675
Мировой рейтинг доступности жилья
Мировой рейтинг доступности жилья На каком месте Баку и другие города региона?
15:07 1977
Реакция мира на меморандум США и Ирана
Реакция мира на меморандум США и Ирана обновлено 14:47
14:47 3601
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться