Откуда про 24 миллиарда?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала CBS опроверг сообщения о том, что Штаты обязуются разморозить $24 млрд иранских активов в рамках достигнутой договоренности о прекращении конфликта. По его словам, данная цифра не упоминается в согласованном сторонами тексте.

«Мы заявили о готовности обсудить разморозку активов, но гораздо более важным вопросом является снятие санкций с их экономики — при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе», — сказал Вэнс.

Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует опубликовать полный текст американо-иранского соглашения на этой неделе.

«Мы планируем опубликовать полный текст соглашения уже на этой неделе. Мы хотим, чтобы американский народ мог с ним ознакомиться», — отметил вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что, по его словам, соглашение решает две ключевые задачи: предотвращает получение Ираном ядерного оружия и предусматривает открытие Ормузского пролива.

Он также добавил, что на фоне соглашения уже наблюдается снижение мировых цен на нефть — с пиковых значений около $126 за баррель до примерно $80.