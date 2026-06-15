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Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Откуда про 24 миллиарда?

обновлено 18:07
18:07 945

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала CBS опроверг сообщения о том, что Штаты обязуются разморозить $24 млрд иранских активов в рамках достигнутой договоренности о прекращении конфликта. По его словам, данная цифра не упоминается в согласованном сторонами тексте.

«Мы заявили о готовности обсудить разморозку активов, но гораздо более важным вопросом является снятие санкций с их экономики — при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе», — сказал Вэнс.

Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует опубликовать полный текст американо-иранского соглашения на этой неделе.

«Мы планируем опубликовать полный текст соглашения уже на этой неделе. Мы хотим, чтобы американский народ мог с ним ознакомиться», — отметил вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что, по его словам, соглашение решает две ключевые задачи: предотвращает получение Ираном ядерного оружия и предусматривает открытие Ормузского пролива.

Он также добавил, что на фоне соглашения уже наблюдается снижение мировых цен на нефть — с пиковых значений около $126 за баррель до примерно $80.

*** 17:46 

Блокированные в последние месяцы из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив, некоторые из них загружены нефтью, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Они (суда) идут по южной «магистрали», которая полностью безопасна, надежна и свободна от препятствий. Есть и другие маршруты для прохода», — заявил Трамп.

Возобновление судоходства по Ормузскому проливу — одно из условий мирной сделки США и Ирана, которое стороны могут подписать 19 июня в Женеве. 

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник в интервью CNBC, что Соединенные Штаты ожидают, что Ормузский пролив останется открытым для бесплатного прохода в долгосрочной перспективе.

Вэнс заявил, что Вашингтон надеется опубликовать текст меморандума о взаимопонимании между Ираном и США на этой неделе. Он сказал, что соглашение будет включать двухэтапную процедуру проверки, но добавил, что многие детали еще предстоит проработать. На вопрос, кто будет представлять Иран на церемонии подписания, Вэнс ответил, что Вашингтон ожидает присутствия спикера иранского парламента, министра иностранных дел и других лиц.

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