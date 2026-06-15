Армения отпустила математика Вербицкого

Полиция Армении отпустила из-под стражи математика и блогера Михаила Вербицкого (известен как блогер Misha Verbitsky), сообщил РБК его адвокат Ваче Симонян.

13 июня Вербицкого задержали в аэропорту Еревана.

В ноябре 2024 года в России против Вербицкого возбудили уголовное дело по статье «о призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Выступал с критикой вторжения России в Украину и подписал открытое письмо ученых против военных действий. В начале 2025 года он был объявлен в розыск и «внесен в перечень террористов и экстремистов».