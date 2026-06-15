На протяжении нескольких недель в Иране проходили акции противников заключения соглашения с Соединенными Штатами. На этих митингах скандировали лозунги против главных переговорщиков — спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Протестующие обвиняли их в «проведении политики соглашательства с США». Возглавляют это движение и организуют ночные митинги радикальные депутаты иранского парламента Мохаммад Манан Раиси, Махмуд Набавиан и другие. Суть их претензий в том, что заключение мирного соглашения с США является «предательством» исламской революции. «Как можно заключить мир с Трампом, который убил верховного лидера Али Хаменеи и десятки других иранских политиков?» — задаются вопросом парламентарии в соцсети X. По их мнению, любой договор с США и открытие Ормузского пролива означают капитуляцию Ирана. В беседе с haqqin.az один из лидеров иранской оппозиции, член правления Республиканского союза, генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана Хасан Шариатмадари отметил, что «соглашение с США привело к расколу в иранской политической элите».

«Этот раскол произошел также между Корпусом стражей исламской революции и правительством. Есть группа военных, которые считают, что закрытие Ормузского пролива — это «окно возможностей» для Ирана. В Персидском заливе застряли до 3 тыс. больших и малых торговых судов. Трамп старается найти выход из этой ситуации, и с него можно будет выторговать много преференций для Тегерана. Радикалы в иранской власти уверены, что Иран может диктовать свои условия, и Трамп их примет. По их мнению, открыть Ормузский пролив для свободного судоходства означает потерять самый мощный рычаг влияния на США. Как только корабли выйдут из Персидского залива, фактор блокады важнейшего транспортного пути перестанет быть актуальным, утверждают радикалы. Главный аргумент радикалов — непозволительно заключать сделку с убийцей Али Хаменеи. Напомню, что, кроме рахбара, во время 40-дневной войны коалиция ликвидировала главу Высшего совета службы безопасности Али Лариджани, командующего КСИР Мохаммеда Пакпура, командующего ВМФ КСИР Алирезу Тангсири, командира КСИР Али Шамхани, главу разведки Эсмаила Хатиба, министра обороны Азиза Насирзаде, командира «Басиджа» Голама Резу Сулеймани и других», — заявил Шариатмадари. По его утверждению, «против заключения соглашения Ирана с США работает агентурная сеть России в Иране». «В интересах Москвы, чтобы как можно дольше продолжалась блокада Ормузского пролива. Эта ситуация позволила (президенту РФ) Владимиру Путину заработать миллиарды долларов», — сказал Шариатмадари. В то же время в поддержку соглашения, заявил наш собеседник, выступают члены иранского правительства, «которые знают, насколько катастрофична экономическая ситуация в стране. Им нужно продавать нефть, чтобы выплачивать пенсии, пособия, поддерживать нормальную жизнедеятельность государства».