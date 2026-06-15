Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана

Экс-глава израильского МИД, лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман в своем Facebook резко раскритиковал мирное соглашение между США и Ираном.

«Мы все понимаем, насколько это соглашение между США и Ираном ужасно для Израиля. Если бы оно было достигнуто при правительстве перемен, Биньямин Нетаниягу на каждом углу кричал бы, что мы предали страну.

В сложившейся ситуации мы обязаны действовать незамедлительно. Я предлагаю стратегический план из шести ключевых шагов.

1. Израиль должен четко заявить США, что не приемлет никакой увязки между иранской и ливанской зоной боевых действий.

2. Если «Хезболла» снова запустит ракеты или дроны по Израилю, мы ответим силой и нанесем удар по центрам командования и управления организации — в Дахие и Баальбеке. Террористы в Ливане не останутся безнаказанными.

3. Израиль не позволит «Хезболле» наращивать военные возможности, мы не будем ждать, пока иранский форпост в Ливане превратится в монстра с десятками тысяч высокоточных ракет и другого вооружения, нацеленного на инфраструктуру и населенные пункты Израиля. Другими словами, мы без колебаний нанесем упреждающий удар по любой попытке «Хезболлы» стать мощнее.

4. Сведение счетов с Ираном: на каждый иранский запуск ракет по Израилю мы ответим ударами по острову Харк и порту Бендер-Аббас.

5. Отныне «Моссад» должен сосредоточиться только на одной миссии — свержении режима аятолл в Иране.

6. Необходимо срочно создать ракетные войска, включающие не менее 20 000 баллистических и крылатых ракет, около 30 000 беспилотных летательных аппаратов, в том числе морских, и 24 000 ракет-перехватчиков.

Этот план — единственное верное руководство к действию для Израиля сегодня», — написал Либерман в Facebook.