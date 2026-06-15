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Российские агенты поджигали имущество премьера Британии

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Расследование Би-би-си показало, что Россия стоит за широкой кампанией саботажа и дезинформации в Великобритании, которая включала поджоги объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Атаки были совершены украинским гражданином Романом Лавриновичем, который был завербован через Telegram куратором, известным как EL. Расследователи Би-би-си связали EL с Евгением Люкшиным. Это молодой российский дипломат, имеющий связи с российскими сетями ведения информационной войны, хотя власти не подтвердили публично его личность в качестве куратора.

Три отдельных поджога были направлены против объектов и автомобиля, имеющих отношение к Киру Стармеру.

Сеть создавала поддельные ультраправые и исламистские группы в интернете, включая Direct Action UK и Takbir Foundation, которые платили людям за совершение провокационных действий, таких как антимусульманские и происламистские граффити, чтобы нагнетать социальную напряженность.

Кампания также распространяла ложные сведения о деле о поджоге объектов Стармера в интернете, включая заявления, усиленные ультраправым активистом Томми Робинсоном.

Британские и украинские источники сообщили Би-би-си, что они в частном порядке пришли к выводу, что Россия стоит за этой операцией, хотя столичная полиция заявила, что у них недостаточно доказательств, чтобы официально классифицировать атаки как поддерживаемую государством российскую операцию. Российское посольство отрицало какую-либо причастность, заявив, что Москва «не представляет угрозы» для Великобритании.

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