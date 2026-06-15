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Европа готовится защитить Армению

19:06 781

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили с главой МИД Армении Араратом Мирзояном дальнейшие шаги по укреплению устойчивости страны и снижению ее экономической зависимости от России после выборов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

По ее словам, Евросоюз уже работает над крупным пакетом экономической поддержки, который должен помочь Армении справиться с торговыми ограничениями, вводимыми Москвой.

Армянские избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом, несмотря на «сильное давление и экономическое принуждение со стороны России», которые, как подчеркнула Каллас, не смогли повлиять на результаты голосования.

Кроме того, в ближайшее время начнет работу новая партнерская миссия ЕС в Армении. Ее задачами станут противодействие кибератакам, борьба с незаконными финансовыми потоками и реагирование на другие угрозы безопасности, отметила глава евродипломатии.

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