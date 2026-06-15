Нетаньяху пришел к хасидам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает с ультрарелигиозными евреями новую инициативу, которая может фактически заморозить аресты религиозных уклонистов от службы в армии. Предложение исходит из окружения литовского раввина Моше Гиллеля Гирша и духовного лидера влиятельной хасидской династии Белз. Речь идет о постановлении, которое остановит аресты тех, кто более 500 дней скрывается от призыва и не являлся по повесткам, то есть рискует быть задержанным при любой проверке полиции.

По данным Ynet, проект обсуждался у Нетаньяху, и премьер его поддерживает. Причина политическая: ультраортодоксальные партии требуют быстрых законодательных уступок перед возможным роспуском Кнессета, а Нетаньяху заинтересован в том, чтобы выиграть время и выбрать удобную дату выборов.

Параллельно харедим продвигают «Основной закон об изучении Торы», который должен приравнять учебу в ешиве (еврейское религиозное учебное заведение) к службе в армии. Закон нужен, чтобы обойти очевидное неравноправие: БАГАЦ не дает принять никаких законов коалиции, которые бы дискриминировали обычных призывников. Кроме того, религиозные партии пытаются вернуть потеряные субсидии на детские сады для семей уклонистов.