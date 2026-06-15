USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Нетаньяху пришел к хасидам

19:27 492

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает с ультрарелигиозными евреями новую инициативу, которая может фактически заморозить аресты религиозных уклонистов от службы в армии. Предложение исходит из окружения литовского раввина Моше Гиллеля Гирша и духовного лидера влиятельной хасидской династии Белз. Речь идет о постановлении, которое остановит аресты тех, кто более 500 дней скрывается от призыва и не являлся по повесткам, то есть рискует быть задержанным при любой проверке полиции.

По данным Ynet, проект обсуждался у Нетаньяху, и премьер его поддерживает. Причина политическая: ультраортодоксальные партии требуют быстрых законодательных уступок перед возможным роспуском Кнессета, а Нетаньяху заинтересован в том, чтобы выиграть время и выбрать удобную дату выборов.

Параллельно харедим продвигают «Основной закон об изучении Торы», который должен приравнять учебу в ешиве (еврейское религиозное учебное заведение) к службе в армии. Закон нужен, чтобы обойти очевидное неравноправие: БАГАЦ не дает принять никаких законов коалиции, которые бы дискриминировали обычных призывников. Кроме того, религиозные партии пытаются вернуть потеряные субсидии на детские сады для семей уклонистов.

Тегеран готовится создать новые условия
Тегеран готовится создать новые условия обновлено 19:44
19:44 1672
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 979
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 1196
Откуда про 24 миллиарда?
Откуда про 24 миллиарда? обновлено 18:07
18:07 2114
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 2557
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1458
Санкции против России
Санкции против России новость дополнена
17:22 2503
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 2506
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 2139
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 2574
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 3332

ЭТО ВАЖНО

Тегеран готовится создать новые условия
Тегеран готовится создать новые условия обновлено 19:44
19:44 1672
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 979
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 1196
Откуда про 24 миллиарда?
Откуда про 24 миллиарда? обновлено 18:07
18:07 2114
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 2557
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1458
Санкции против России
Санкции против России новость дополнена
17:22 2503
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан фото; обновлено 16:55
16:55 2506
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
Трамп замахнулся на доходы Ближнего Востока
16:04 2139
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
Нарышкин «советует» Армении не совершать «ошибку»
15:54 2574
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки ФОТОРЕПОРТАЖ
15:35 3332
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться