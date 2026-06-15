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Россия ударила по зоопарку: ранены животные

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В понедельник, 15 июня, российские войска ударили по зоопарку в Харькове. В результате обстрела пострадали животные, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Подтверждено попадание в зоопарк — есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем», — говорится в его заявлении.

Терехов добавил, что поступила информация о пострадавших животных.

Ранее российские войска нанесли удар по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидировали пожар, возникший после предыдущего обстрела.

Накануне Россия несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились за медицинской помощью из-за острой стрессовой реакции.

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